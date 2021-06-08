鄭文燦8日慰問執勤勸導民眾戴口罩遭打罵的清潔隊員。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園龍潭有清潔隊值勤時，勸導民眾戴口罩遭打罵，市長鄭文燦8日前往慰問，宣布該男子要重罰，並以《刑法》強制罪送辦，表達力挺立場，他也強調桃園是全國首個宣布清潔隊員值勤染疫或隔離發慰問金的縣市，力挺基層。

鄭文燦說，日前龍潭區有一位未戴口罩的民眾，在倒垃圾時辱罵且企圖攻擊清潔隊員，市府已依《傳染病防治法》未戴口罩相關規定裁罰3000元，並由龍潭警分局依妨害公務等強制罪移送法辦，強調面對挑戰或違反防疫規定的行為，市府一律從重處分、絕不寬待。

鄭文燦說，第一線清潔隊員的工作風險高，桃園市200位消毒隊員及1000位清潔隊員已優先施打COVID-19疫苗，自龜山清潔隊發生感染事件後，他也宣布採取不需打卡、分線分流、加強執勤防疫裝備等，降低感染風險，並發放清潔隊員隔離慰問金3萬元、確診慰問金10萬元，率先全國推行因公染疫納入職災補償範圍的政策，照顧清潔隊員的權益與尊嚴。

鄭文燦今特別前往龍潭區探視2位清潔隊員，致贈桃園市蔬菜箱表示慰問，希望他們善加休息後再重新出勤。

(中時 )