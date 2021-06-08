時隔1年半，韓國男團「EXO」終於帶著特別專輯《DONT FIGHT THE FEELING》回歸歌壇，這也是成員XIUMIN和D.O.退伍後首度參與的專輯，人在大陸的Lay（張藝興）也透過了特效，在MV中成功促成7人合體，引發全球粉絲高度期待。截至6月6日，專輯預售量已高達122萬181張，創下團體自身的最高紀錄，也再度預告將登百萬銷售殿堂。

今年4月迎接出道九週年的EXO，身為KPOP偶像界世界觀的始祖，從預告開始就展現了與眾不同的風格與規模，就像一部科幻電影似的引發聯想。其實早在9週年當天，SM娛樂就已公開劇透影片，由成員XIUMIN、BAEKHYUN、D.O.、CHANYEOL、KAI與SEHUN親自介紹MV拍攝現場、分享專輯籌備的感想。不僅如此，EXO還準備了多樣化的內容，有自製綜藝「The New EXO Arcade Season 2」、網頁遊戲「EXO-SHIP SAGA」，且為彌補因疫情無法直接面對面的不足，EXO將於本月15日舉辦免費的線上展覽。

EXO〈Don't fight the feeling〉MV

此次的特別專輯是成員XIUMIN和D.O.退伍後首度合體EXO所發行的專輯，這是繼第5張正規改版專輯《LOVE SHOT》後，睽違2年半回歸EXO團體活動，9週年當天公開的劇透影片也是由2位成員所提議的，被問到退伍後發行首張專輯的感想，XIUMIN表示能和成員們在一起就覺得非常幸福；D.O.則說時隔2年再次跳舞，身體變僵硬了許多，其他成員則在旁稱讚D.O.跳得很好，展現成員間的好感情。

同名主打歌〈Dont fight the feeling〉是首節奏明快的舞曲，歌詞由神曲製作人KENZIE填詞，講述在人生中遇到的無數個選擇的瞬間，要相信自己的信念、自由地向前奔跑，展現了EXO的活力。專輯發行後，空降韓國國內各大音源平台排行榜冠軍；並攻佔85國iTunes專輯排行榜冠軍，再次展現了EXO的高人氣。EXO特別專輯《DONT FIGHT THE FEELING》已在台與韓國同步數位發行。

(中時 )