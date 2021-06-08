在美國將於今年9月11日前自阿富汗撤軍下，北約（NATO）也正同步撤離於當地執行「堅決支持任務」（Resolute Support Mission）的各成員國官兵。軍事新聞網站「Military.com」7日報導，由於酒精飲料難以在阿富汗出售或銷毀，德軍將委託民間承包商運走存放於當地的2.26萬公升酒精飲料。

根據報導，德國國防部發言人魯希（Christina Routsi）中校表示，雖然按照規定，德軍官兵每天能獲得2罐啤酒或同等酒精飲料的配額，但近期考量到安全問題，德軍駐阿富汗指揮官下令麾下單位禁止飲酒。

這導致位於阿富汗北部巴克省（Balkh）馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）、德軍於該國最大的軍事基地馬馬爾營（Camp Marmal）內堆滿啤酒、葡萄酒和其他酒類飲料；包括6萬罐啤酒在內，總計達2.26萬公升。

德國國防部表示，由於阿富汗宗教限制，這些酒精飲料無法在當地出售，也在環保考量下難以銷毀。所幸德國國防部已找到願意處理此問題的民間承包商，後者承諾將在德軍撤離阿富汗前，將酒精飲料運離該國。

在聯合國安理會決議下組建、任務是協助阿富汗重建安全部隊和關鍵政府機關的國際安全援助部隊（ISAF）於2014年底解散，繼承其任務的便是北約「堅決支持任務」，以該國首都喀布爾（Kabul）為首，分散於東部拉格曼（Laghman）、西部赫拉特（Herat）、南部坎達哈（Kandahar），以及馬馬爾營所在的北部馬扎里沙里夫。在美國宣布自阿富汗撤軍後，其他北約部隊也開始撤離，但強調將繼續維持對阿富汗安全部隊的財政支援。

(中時新聞網)