新北市今天增加123例，仍維持疫情高峰。新北市累積5013人，新北市長侯友宜表示，目前疫情還是很嚴峻，不能只看一天數據，而是要看整個趨勢，對於侯友宜防疫滿意度，著名健身網紅「館長」陳之漢6日晚間在臉書發起「網路民調」，詢問網友「對侯友宜市長防疫滿意嗎？」截至7日晚間9時許，表示滿意者，多達2萬8千多人。

新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供，葉德正新北傳真）

由於新北市已累計4905例確診，對於8月是否有望解除三級警戒，侯友宜表示，全台民眾施打疫苗意願都很強烈，相信只要疫苗量夠、施打速度夠快，全台達到6成群體免疫的時間就會更快，「疫苗才是決定覆蓋率的重點」。侯也說，不要看到數據下降，就覺得疫情下降，只要稍有不慎，隨時會有下一波高峰，還有很多隱藏在社區的確診個案沒找到。

館長臉書。

「對侯友宜市長防疫你滿意嗎？」館長陳之漢6日晚間在臉書發起網路投票，共正反2的選項選擇，滿意者按「愛心」，不滿意按「怒」。至7日晚間9時30分公布投票結果，共有7.6萬人投票，其中3萬人投「怒」，佔總投票數的39.5%，另外2.8萬人投「愛心」，佔總投票數的37%，另有1.7萬人按讚，佔總投票數的22.4%，未做出選擇，此外，有1千多人選擇「其他」，佔總票數1.1%。

對侯友宜市長防疫你滿意嗎? 滿意請按❤️ 不滿意請按😡 投票結果於24小時候公布 民主國家 歡迎公開討論 請勿人身攻擊跟洗頻 由飆捍發佈於 2021年6月6日 星期日

(中時新聞網)