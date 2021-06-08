嵌入式非揮發性記憶體矽智財（eNVM IP）廠力旺電子（3529）8日宣布，已與美國國防高等研究計畫署（Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA）簽署合約共享安全矽智財解決方案，提升其半導體安全防護層級，以加快推進DARPA計畫的技術創新。

此合作主要內容為力旺電子於先進製程佈建的NeoFuse與NeoPUF解決方案，以及子公司熵碼科技的PUF矽智財解決方案，可提供給DARPA研究團隊應用於DARPA旗下的研究計畫。DARPA計畫中的研究人員可自由使用由力旺與熵碼共同開發且已整合PUF、OTP、tRNG及其他基礎功能的安全性解決方案。

力旺的NeoPUF是利用半導體製程產生的細微差異，藉由精巧的線路設計將此差異轉換為每片晶片獨一無二、無法複製的「指紋」，為PUF領域一大創新技術。NeoPUF是一個可靠識別的解決方案，已廣泛用於信任根，密鑰生成，數位簽章和其他安全應用。

力旺表示，透過使用NeoPUF與以PUF為技術基礎延伸出各項安全解決方案，晶片設計者可以產生真正的隨機數列作為各式安全方案設計基礎，以符合高安全性的應用需求。NeoPUF本身結構即擁有抗輻射特性，不需前置處理及後端處理就能提供絕佳的字串混亂度以及不可重複性的密鑰特性。除了以PUF為核心技術發展的矽智財解決方案外，力旺的NeoFuse也涵蓋在此次計畫內。

力旺總經理沈士傑表示，這次與DARPA的合作，充分顯示力旺的安全矽智財解決方案已進一步獲得國際肯定與認證。隨著網絡安全問題持續在全球被重視，力旺樂觀預期將有更多的公司和組織將採用晶片層級的安全防護以作為整套電子系統的堅固防線。

DARPA Toolbox是DARPA機構內的一項新計畫，目的是要讓DARPA與世界各地商業公司有技術共享的機會，透過與擁有創新技術的公司簽訂授權合約，以先行協商非正式生產等方式，獲得該公司的創新技術和工具的使用權限。對於加入DARPA此計畫的商業公司來說，DARPA Toolbox將提供其參與DARPA前瞻性研究的機會，並運用技術開發計畫成果來拓展新的商機。

(工商 )