今(8)日立法院紓困4.0特別預算專案報告，立法委員傅崐萁質詢行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中。除要求中央應宣布端午連假停駛鐵公路，以協助地方政府防疫之外，更應為放寬機組員邊境管制「3+11」造成防疫破口的「人禍」負起責任；傅崐萁也為全體國人請命，籲請中央履行自己的承諾，儘速協助民間採購疫苗，並積極向日本政府爭取4,000萬劑AZ疫苗，讓國人可以儘早恢復原本的生活。

傅崐萁表示，行政院宣布強化三級警戒要延到6月28日，一延再延基層已苦不堪言，百業更無法擺脫疫情的糾纏。他諷行政院從三級、強化三級、可能未來還有終級三級，而我國恐怕早已達到四級標準。傅崐萁強調，既然已是強化版三級警戒，就應該禁止人流的移動，端午節倘若不能將假期往後延，至少也要讓鐵公路停駛。然而，行政院一方面呼籲國人不要搭火車，卻又不停駛火車，豈不自相矛盾?讓人流有機會移動到地方縣市，地方政府該如何防疫?同時要求中央應大力支持地方，於端午連假期間實施鐵公路快篩。

立委傅崐萁質詢蘇貞昌、衛福部長陳時中。要求兩人為「3+11」造成防疫破口的「人禍」負起責任，也為全體國人請命，籲請中央履行自己的承諾，儘速協助民間採購疫苗。(戴志揚翻攝)

傅崐萁更痛批「3+11」根本是讓台灣開了鬼門關!他去年質詢蘇揆時，一再要求政府要守住邊境管制，而去年防疫會成功，唯一做對的事就是邊境管制，其他都是民眾自主配合中央防疫規定，以及地方基層人員共同防疫才能守下來，沒想到今年4月卻因為「3+11」造成防疫破口，根本是一場「人禍」。傅崐萁指出，泰國3月底一天40例確診到4月13日單日965例確診，達二十倍；菲律賓從3月6日的3434例到4月2日的1.5萬人確診，達五倍；印度更從3月1日的1.2萬人確診到4月13日的18萬人確診，有十五倍之多。他批中央疫情指揮中心竟然在東南亞疫情大爆發之際，大開方便之門，把鬼門關打開，究竟專業判斷何在?蘇院長也知情陳時中部長放寬3+11的相關決策，所以此人禍中央政府必須負起責任。

傅崐萁語重心長表示，現在台灣的死亡率已達2.6%，不但高於世界平均值2.16%，更比印度的1.21%還高，連第三世界都不如，中央從去年開始有一年三個月的時間，從「Taiwan can help」變成「Taiwan need help」。他認為，台灣跟印度犯了一樣的錯，印度總理在疫情尚未大爆發時，拿2億劑疫苗去做外交，而我們同樣為了友邦巴拉圭，竟協助他們採購200萬劑的疫苗。他質疑，去年花了4200億的防疫預算，說要買3000萬劑的疫苗，我們的疫苗究竟在哪裡?何時才會進來?傅崐萁強調，越南5月18日才被輝瑞拒絕議價，隔日卻能立即成功搶購3100萬劑，中央政府絕對沒有理由跟藉口來逃避責任。人民授權政府搶購疫苗，但3000萬劑到目前為止只進來87萬劑，只有3%!他質疑中央花了一年三個月的時間準備，到底超前佈署在哪裡?

傅崐萁更點出越南、新加坡政府可以開放民間採購疫苗，為何我國卻做不到?他強調，不論疫苗採購成功與否，重要的是政府的立場與態度是什麼!傅崐萁認為，現在屬於緊急公共衛生需要之際，應適用藥事法第48-2來緊急授權疫苗進口，排除藥事法第39條規定，但疫情指揮中心(CDC)卻東拼西揍違法訂了藥事法48-2條沒有規定的八大項檢附資料規定，包括需要檢附「原廠授權書」等，他要求政府不能拿法律沒有規定的事項來限制民間採購，行政院應儘速履行協助民間採購疫苗的承諾。

最後，傅崐萁替國人向蘇院長請命，強烈呼籲中央積極向美國與日本爭取疫苗。他舉例，日本早已取得輝瑞1億9400萬劑、莫德納5000萬劑、AZ 拿到1億2000萬劑，共近4億劑的疫苗。此外，還有武田製藥等公司被AZ、莫德納授權代工生產，且厚生勞動省也提議暫不施打AZ疫苗。他要求蘇院長應立即向日本政府提出請求，爭取4,000萬劑的AZ疫苗進來台灣，讓國人儘早恢復原本的生活。

(中時新聞網)