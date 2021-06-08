本土疫情嚴峻，日本贈送台灣124萬劑ＡＺ疫苗在4日運抵桃園機場，但隨後傳出日本茂木外相3日指稱台灣只要求124萬劑，因為台灣7月之後會打國產疫苗。台灣疫苗政策為何？成為民眾關注焦點。美麗島電子報董事長吳子嘉便分析指出，台灣國產疫苗策略將面臨疫苗市場「雞蛋碰石頭」大敗仗。

吳子嘉在《關鍵時刻》政論節目中表示，台灣疫苗問題在哪裡？他質疑一直有消息告訴美國跟日本，我們七月份就有疫苗，這是誰給的消息？吳子嘉指出這就是我們的國策，定了七月份就有疫苗所致。

吳子嘉接著分析，疫苗策略有兩個，一是疫苗外交，全球都在拚；另一是疫苗商業，大家在拚市場佔有率。吳子嘉質問，台灣疫苗會有市場佔有率？他指出，今年德國BioNTech疫苗要生產35億劑，你台灣能搞幾個跟它拚！以台積電世界第一為例，它在全球晶圓代工市場佔有率達60%，沒有60%就不用玩了，因為在商場上是贏者全拿。未來疫苗市場只有兩支疫苗可以存活，一個是BNT，一個是莫德納，這兩隻是最先進的。但這兩支差距達50%，莫德納一年只做15億支；BNT/輝瑞做35億支，市場第一名已經確定了，台灣發展新冠疫苗幹嘛？拿我們國產疫苗跟輝瑞拼世界第一，你能同意嗎？打得過人家嗎？不就是雞蛋碰石頭！所以，商業邏輯上，我們國產疫苗輸掉了。

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至於疫苗外交，吳子嘉笑問駐美代表蕭美琴，她敢介紹給這些台灣的好朋友去打疫苗嗎？她去問問看帛琉的人要不要打？她去問問看太平洋的國家要不要打？去問非洲的朋友要不要打？

所以，台灣做了一個全世界沒有人會做的事情，疫苗外交上沒有立足點，疫苗商業上必敗，但這個變成我們的國策，然後，千算萬算沒有算到機組員檢疫措施放寬為「3+11」成了破口，病毒跑進來了。就算現在疫苗可以接種滿滿的，本土病例要清零至少要6個月到1年以上，台灣垮了啦。

(中時新聞網)