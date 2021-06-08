隨著多國監管機構加強監管力道，比特幣再度重摔，跌破3萬3千美元關卡，但虛擬貨幣投資先趨諾佛格拉茨（Mike Novogratz）認為比特幣仍有回升的潛力，而關鍵就在於美國證券交易委員會（SEC），待SEC批准比特幣ETF之際，就是資金湧進比特幣的時候了。

大陸對虛擬貨幣的監管愈發嚴格，美國貨幣政策的調整也引發市場關注，比特幣價格再度下探，今（8日）再度暴跌，自昨日約3萬6千美元一路狂瀉，跌破3萬3千美元關卡，創下一周以來低點。

諾佛格拉茨接受《雅虎財經》採訪表示，比特幣還是相當有潛力的，現階段比特幣只缺乏一個催化劑，目前有約10幾份的比特幣ETF等待SEC批准，其中也包括諾佛格拉茨的加密投資機構Galaxy Digital。

諾佛格拉茨進一步解釋，美國坐擁龐大資產的主要集中於50至80歲的人，而他們基本上都是透過註冊投資顧問（Registered Investment Adviser,RIA）來進行投資，買進的速度較慢，而ETF會讓整個過程更加順利，而隨著SEC批准比特幣ETF上市，在資金湧入的前提下，比特幣價格自然水漲船高。

另外，對於虛擬貨幣面臨多方監管機構矚目，諾佛格拉茨表示，「我不認為所有的監管都很糟糕，反而我們需要有良好的監管」，諾佛格拉茨提到新上任的SEC主席詹斯勒（Gary Gensler），「我相信他是一個聰明人，提出適當的監管規範，而這也將有助於吸引更多資金湧入DeFi（去中心化金融）領域」。

值得一提的是，這對傳統銀行，以及一些信貸機構並非什麼好事，摩根大通（JP Morgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）於今年在給股東的信中感嘆，非銀行金融機構體系的競爭對手已經能更靈活的營運，且沒有任何監管負擔。

目前比特幣價格於3萬3千美元附近徘迴，截至台北時間20點40分，比特幣下跌3691.9美元或10.08%，暫報 32,928.2 美元。

(中時新聞網)