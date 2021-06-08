Bling Bling。（RICHINING提供）

韓國女團「Rocket Punch」和「Bling Bling」分別在上月底推出新曲〈Ring Ring〉和〈Oh MAMA〉，她們在本月也將與台灣粉絲們視訊面對面，對於即將獻出視訊簽售會初體驗，她們都表示相當期待，且都準備超豐厚獎品要讓預購產品的幸運粉絲能夠帶回家。

「Rocket Punch」與日本經紀公司吉本興業合作， 上月底宣布進軍日本市場的，前AKB48成員高橋朱里便是其中一員，她們對於能夠走出韓國表示「不敢相信能在日本出道」，同時喊話「已經準備相當長的時間，希望能讓大家見識到我們多元化的演出」，而對於即將到來的台灣視訊簽售會，她們也說：「雖然無法到台灣，可是相當期待在線上相見」。

「Bling Bling」是由4位韓國、2位日本團員組成，團名的意義是「6位成員的獨特光芒合而為一」，常常上傳翻唱韓國音樂圈前輩的影片造成話題，以「BLACKPINK」為目標努力的她們，許願希望有朝一日能夠合作，至於想吃什麼台灣美食，表示最想品嚐道地的牛肉麵。

「Rocket Punch 1st Single Album [Ring Ring]視訊通話簽售會」將於19日下午舉行，購票於今（8日）晚間截止；「BLING BLING [CONTRAST]視訊通話簽售會」則將於20日晚間11點59分截止預購，預購粉絲均機會可抽中面對面的線上簽售會資格，以及簽名專輯、拍立得等好禮，相關詳情可洽主辦單位RICHINING臉書粉絲專頁。

(中時 )