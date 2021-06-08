台北市北投區某公寓4日傳出3人陳屍家中，分別為93歲高姓老翁、88歲林姓妻子，及70歲大兒子，同住的50多歲小女兒因發燒，緊急送往醫院檢測呈快篩陽性，經核酸檢測（PCR）結果為陽性個案。至於3名死者，採集樣本核酸檢測結果出爐，同樣是陽性，等於一家4口全部確診，但3名死者是否是因新冠肺炎死亡，仍有待進一步釐清。

據悉，高姓老翁與妻子患有慢性病，長期臥床，兩老育有2子3女，其中2個女兒早已出嫁，大兒子居住在萬華，二兒子則在台中就職，平時都由小女兒在家照顧爸媽，大兒子則因疫情爆發，日前搬回北投與父母同住。

豈料，居住在台中的二兒子4天前打電話回家，妹妹告訴他家中3人都在睡覺，由於這幾天父母都沒接電話、妹妹又時常失去聯繫，二兒子察覺有異立刻開車北上，但家門卻遭反鎖，聯繫當地里長及警消人員破門，才發現父母及哥哥已身亡多時，妹妹則出現發高燒症狀。

士林地檢署5日中午完成相驗，確認死者無外傷及尋短跡象，衛生局人員也到場採集檢體進行核酸檢測，據東森新聞報導，3人核酸檢測結果出爐，全部都是陽性，也就是一家4口全部確診。

初步了解，3人是在兩天內死亡，但是否與新冠有關，仍有待釐清。而當時到場處理的員警，也被通知自主健康管理。

(中時新聞網)