桃市府協尋居檢失聯者，中壢警方在8日晚間找到該名男子。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

桃園中壢區24歲居家檢疫者「莊季燁」，自阿拉伯入境後在居檢期間失聯，桃園市政府罕見在疫情說明記者會中直播公開個資，市長鄭文燦發文拜託大家協尋，中壢警方在晚間找到該名男子下落，並通知衛生局人員到場做後續處理。

該男子5月27日自阿拉伯入境，要居家檢疫至6月10日晚上24時，但7日失聯，報警協尋發現他謊報居家檢疫處所，手機也是使用女友的號碼，失蹤下落不明。中壢警方為了找到這位失聯者合作動員，7日先是找上莊男的女友，但女子供稱兩人早已分手，自己也不知道莊男下落，警方眼見女子神色有異，按兵不動先請女子返家。

警方後來持續追蹤女子行蹤，從監視器發現女子與莊男在中壢華勛地區租了一間套房，兩人根本就同住在一起，得知女子從頭到尾都沒說實話，員警馬上前往現場逮人，莊男自知在記者會上被公開名字已是紙包不住火，氣憤自己的個資被公布還朝員警發火，無奈最後也只能乖乖配合警方，同時等待衛生局人員前來做後續居家檢疫相關處理。

衛生局則指出，男子違反居家檢疫者規定，在居家檢疫期間擅自外出、又填報不實資料，最重可開罰115萬元。

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(中時 )