本土疫情嚴峻，爆發以來不見降溫，重創台灣經濟，各行各業叫苦連天，政府因此緊急推出紓困4.0方案，幫助民眾渡過難關，但線上申請系統7日正式上線後，網站因為被民眾灌爆，等待申請時間長之又長，儘管政府指出「請讓有急需的人先申請」，呼籲大家採分流方式，避免網站流量過高，但仍有網友等不及，一申請就等了整整29小時才成功，如今有高手用2個步驟「5分鐘就通過了」，並大方分享。

針對政府推出的紓困4.0方案，不少民眾都抱怨線上申請等待時間過久，像是臉書社團「爆廢公社公開版」一名網友，就稱自己歷經29個小時，終於申請紓困成功，讓他忍不住高喊「阿母我成功了」、「我也有會過的一天」，但網頁很卡等問題，還是讓他一度爆氣，直言網站「根本女神卡卡，別繼續在網站逗留嗎？卡很麻煩咧！」

消息一出，許多苦主都超羨慕，先後無奈表示「放棄了，不想等了」、「我還在等」、「進入好幾次，上傳後又跳回來」、「到底是要紓困還是刁難」、「早上8點申請兩次都卡在處理中就當掉，後來跳回首頁顯示，打算過幾天再申請」、「掛了兩個小時才申請好」、「真正需要補助的人領不到」、「永遠都上傳不完一直轉」、「請問一直顯示送件失敗怎麼辦？」、「不塞車的網站是假的吧，我剛剛申請通過以後查詢案件查不到」。

不過這篇文章也釣出幾位民間高手，分享自己獨門祕技，那就是用手機開啟Chrom網頁，再切換至電腦版，另一位內行人也用此方法成功申請紓困，並表示「從手機網頁改成電腦版的網頁試試，我剛是（試），一次送件成功」，眾人得知後也隨即試用，過不久紛紛報喜「一次就成功」、「真的不用等5分鐘」。但也有網友打趣表示，等一天不如直接去拿紙本，以「寄書面的比較快」，另有人也分享，用自然人憑證線上申請勞動部的紓困，根本就不用等，一下子就解決了。

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(中時新聞網)