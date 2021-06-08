雲林縣北港鎮農會結合外送平台，贈送長者愛心粽歡度端午佳節。（北港鎮農會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮農會為了幫助弱勢長者，每年舉辦端午包粽送愛活動，今年因疫情影響無法邀請大家一起包粽，但為了不讓長者們失望，特別安排員工分流包粽，8日由外送平台將愛心粽送出去，讓獲贈者備感溫馨。

北港鎮農會總幹事林翠香表示，吃粽子是端午的重要習俗，每年農會都會舉辦包粽活動，藉此交流大家感情，但今年因新冠肺炎疫情影響，只能改以分流方式辦理包粽活動，避免群聚造成防疫破口。

分流包粽時人數控制在3人以下，防疫絕不馬虎，並遵循中央與縣府的相關防疫措施，包粽人員全程配戴口罩、酒精消毒及環境清潔，確實掌握所有流程的安全衛生，讓包粽者與吃粽者都能安心。

林翠香說，此次活動配合「行政院農委會110年度幸福農村推動計畫」，用電話向高齡者問安並輔導各種學習課程，也把愛心粽送給長者們，愛心粽選用雲林在地好米、花生、豬肉，另有鹹蛋黃、香菇、油蔥酥及蝦米等豐富食材，傳統口味最符合長者的期待。

林翠香指出，為了減少人與人之間的接觸，愛心粽結合外送平台，分送給長者及華山基金會，讓長者們不會因疫情而少了端午佳節的氛圍，活動還與大家分享到北港必買的伴手禮黑金剛花生，推廣雲林在地優質農產品。

(中時 )