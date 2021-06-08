越南一度是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫模範生，但在國內竭力抑止新一波疫情之際，如今開始呼籲公眾捐款協助購買疫苗。

法新社報導，東南亞國家越南人口近1億，迄今只為約1%人口接種疫苗，當局因為最近病例激增而備感擔憂。

自上週以來，手機用戶已接獲高達3封簡訊，敦促他們捐款給COVID-19疫苗基金，同時鼓勵公務員捐出一日薪水。

公務員阮俊安（Nguyen Tuan Anh）告訴法新社，他已透過銀行轉帳及簡訊服務支付，捐出約50美元，因為疫苗接種將意味著「越南經濟將會穩定並再度發展」。

部分居民告訴法新社，他們支持募款活動。這些居民擔心疫情衝擊越南經濟，越南是全球少數幾個去年經濟仍成長國家之一。

越南工業化北部省分尤其受到最新疫情嚴重衝擊，這些省分是三星（Samsung）及鴻海等大公司重要工廠所在地。

越南共產黨政府先前表示，政府目標是在今年取得1.5億劑疫苗，為70%人口接種疫苗，將耗費11億美元。但預算僅編列6.3億美元疫苗採購經費。

(中央社)