中央氣象局表示，明(9)日台灣仍位於潮濕的東南風環境內，大氣環境還是不穩定，東半部及恆春半島偶有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雖大多為多雲，不過各地山區及中南部地區午後降雨機率高，容易出現局部大雨及短時強降雨，各地高溫約30至33度，不下雨時較為悶熱。

氣象局簡任技正伍婉華表示，明天和今天一樣悶熱，各地高溫約30至33度，但如果有36度或更高溫出現，氣象局將會發布高溫資訊。

降雨部分，明天東半部、恆春半島、澎湖、金門有斷斷續續短暫陣雨或雷雨發生機率，中南部地區與各地山區有午後雷陣雨，甚至局部性大雨機率，一直到周四(10)天氣都差不多，周五(11)台灣上空水氣開始減少，預估大部分地區屬於炎熱穩定的天氣型態，恆春半島、花東地區仍有局部陣雨機率。

伍婉華指出，下周一(14)台灣受西南風影響，中南部地區開始有短暫雨，其餘地區仍屬於午後雷陣雨為主的降雨型態；至於南方熱帶海面上的熱帶系統，氣象局仍持續觀察，但預估本周內不會影響到台灣。

天氣風險氣象主播賴忠瑋表示，北方雖然有道鋒面，不過下周一、下周二(15)逐漸南下，位置會比較偏北，不會直接影響台灣；至於下周南海水氣偏多，也有低壓發展的機會，假如發展起來，目前預測路徑會偏向越南北部及海南島方向，不過路徑有改變機會，外圍環流將為台灣帶來較多水氣。

(中時 )