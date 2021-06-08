王少偉個人YouTube頻道《隔壁老王UncleSam》將於9日中午12點上架，規劃醞釀多時，原本的方向內容因為疫情有了大轉變，無法外拍反而意外宅在家成了網帥，讓出道20年，有著豐富演藝經驗的王少偉潛能大激發，自編自導自拍自演自剪後製全部一人包辦，首支推出影片大揭密從未曝光過的私人生活空間。

受疫情關係，主持外景節目《綜藝三國智》、新戲劇作品與棚內錄影工作全部停擺，王少偉一點都不害怕宅在家當網帥，反而還笑說自己是超前部署，早已經過了3000個自我管理一個人生活的單身日子，這10年間，閏蜜、誹聞、感情甚至性向總是讓大家霧裡看花，因為疫情少偉有感而發覺得人生就是應該把握當下，因此決定在頻道分享鮮少曝光私下生活的他、與一個人自在生活的態度。

為了豐富頻道節目內容，雖然現在不能外出露營，王少偉直接把裝備全部搬回家，把家裡打造成具露營風的攝影棚，而且直接挑戰自編自導自演自拍自剪後製，全部一手包辦，首支曝光的影片就是一個人在家手沖咖啡、享受與時間相處，鼓勵大家放下平日工作的匆忙，靜下心來喝一杯咖啡，緩和疫情緊張的心情。改造照片一曝光，短短幾天吸引破萬人按讚追蹤，更讓許多圈內友人如藍心湄、郭彥甫等，都留言羨慕他的疫情生活如此愜意，紛紛敲碗想要來杯咖啡，還點名要看他的居家健身濕背秀。

節目就像王少偉一樣有著鄰家大男孩的親切、熱心愛耍帥、有時還會無厘頭耍寶搞笑，就像螢光幕前綜藝演戲主持樣樣都行、動靜皆宜。王少偉強調頻道就是要和大家分享一種舒服自在的生活態度，希望觀眾在疫情期間看了會覺得被療癒、會開心快樂。因此頻道內容的規劃上，將涵蓋老王王少偉的旅人秘境露營、一個人的自在生活、平時工作錄影的花絮、開箱個人的收藏等。當然還有找朋友喝咖啡談心時間，目前已經廣發邀請，預約了很多大家意想不到的好朋友，就等疫情解封之後，將陸續跟大家見面。

(中時 )