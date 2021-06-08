台灣經貿網為協助會員提升網上交易量及商機，推出優選商店「Taiwantrade Select」標章，針對企業商店之搜尋力、擴散力、人氣力、銷售力及商機力，進行質量分析與排名，每3個月評選一次。今年3-5月評選，由久奈司體育事業、東方開發實業、城貿、睿嘉生物科技及福泉旺企業等五家獲選為優勝廠商。

貿協表示，優選商店「Taiwantrade Select」標章自去年開辦以來，累計14家廠商獲此殊榮，平均每家台灣經貿網企業網流量提升5成，累計逾4.4萬美元線上小額樣品採購，買主採購商機逾426則。

貿協強調，數位行銷成為後疫情中最重要的推廣工具，電商更是發展數位貿易的重要手段之一，此次標章主要輔導商品電商化，協助廠商運用電商平臺及數位科技拓銷，提升數位競爭力，進入跨境電商領域，也同時提供買主良好的線上交易體驗，為協助廠商快速熟悉跨境電商操作，此次優勝廠商可獲得台灣經貿網專屬行銷管道與Google ads輔導。

目前台灣經貿網會員享有各項資源，如跨境運費補助、產品拍攝、優化商品文案、而且還與國際知名電商平臺Amazon、eBay及Rakuten合作輔導國內業者發展跨境電商，會員進駐可享優惠與增加曝光等實質幫助。透過貿協一站式服務，結合貿協海內外參展資源，以不同於以往電商平臺方式，打造台灣隊從線上、線下外銷同步出擊。

(工商 )