大S日前單方面宣布正在辦離婚手續，老公汪小菲卻稱不知情，10年婚姻岌岌可危，對此，妹妹小S沒有回應，今（8日）小S則首度在社群平台發文，並被網友曝光私下為善不欲人知的暖舉，令粉絲感動大呼國際巨星人美心善。

小S在臉書轉發一則網友貼文，Po文者透露自己的姐姐在專責防疫旅館當醫護人員，旅館內有確診民眾正處於脫水的狀況，卻無法打點滴進行醫療，而醫護人員也沒辦法抽空外出添購電解水。

該網友把旅館困境轉述給小S後，小S馬上幫忙募物資，但交涉溝通的過程卻出了些問題，沒想到，小S和老公Mike、女兒Elly竟立刻決定自掏腰包，且數量還不小，送了幾十箱的電解水到防疫旅館，讓該網友十分感動，大讚：「像小S這樣的巨星，不刺眼不招搖地閃亮著，這才是鑽石的光芒」。

對於默默行善的暖舉被曝光後，小S只轉發貼文，低調寫下：「能為台灣醫護、病患出一分心力，是我們本該做的事！」引來許多網友留言「小S一直以來都是這樣的人，做自己覺得對的事情，全世界心最美的國際巨星」、「小S多年來一直都有在默默捐款給很多慈善機構，真的非常有愛心」、「喜歡小S，不管是教育理念及熱衷公益都是非常完美的身教！妳超棒的」。

(中時新聞網)