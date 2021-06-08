芭多莎未能挺住壓力，錯過法網女單4強。（美聯社）

都是生涯第一次挺進到四大賽女單8強，實力相當的西班牙芭多莎（Paula Badosa）、斯洛維尼亞席丹塞珂（Tamara Zidansek）兩位女將，今天在法網女單8強賽上演一場三盤大戰，席丹塞珂關鍵時刻找回正手拍穩定度，在這場約2個半小時的苦戰，7比5、4比6、8比6獲勝，生涯首次來到法網女單4強。

法網是目前唯一仍保留決勝盤「長盤制（6比6平手後要連贏兩局才獲勝）」的四大賽，第三盤尾聲芭多莎打得有點心急，不但摔拍發洩情緒，也在第13局因壓力錯過3個破發點；逃過破發危機的席丹塞珂，最後第14局在芭多莎的發球局先出現賽末點，一舉奪勝、成為第一個打進四大賽單打準決賽的斯洛維尼亞女將。

賽後席丹塞珂指出，有預期這場8強賽很難打，第二盤她有點沮喪，第三盤則是漸入佳境，很幸運也非常開心自己能在法網女單繼續前進，也感謝球迷進場支持、團隊的後援、家鄉親友的鼓勵，接下來她做些恢復，希望能為4強賽做好準備。

今年法網女單8強有6位是生涯頭一遭，席丹塞珂將與哈薩克芮芭琪娜（Elena Rybakina）、俄羅斯帕維尤欽可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）爭決賽門票。

(中時 )