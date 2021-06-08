安希釋出福利照，尺度太犯規。（JKF提供）

亞洲男性娛樂第一品牌《JKF》雜誌6月封面邀請F奶天竺鼠車車本尊安希擔任封面女星。安希在IG擁有122萬高人氣，大尺度福利照片天天洗板擁有鐵粉無數，這次拍攝JKF封面更是尺度遊走18禁邊緣，只見她一襲黑色蕾絲性感內衣，宇宙三角黑色部位現形，一掃大家居家防疫煩悶情緒，讓大家熱血沸騰，安希甜美呼籲趕快來把我帶回家，即刻收藏。

曾有一段時間，安希版的「天竺鼠車車」佔據社群各大版面被狂洗版，安希很懂話題操作，表示社群媒體經營這麼久了，大家看她的照片也會麻木，想些新東西帶給大家新鮮感，沒想到造成那麼大的迴響，「我會順著話題製造曝光的機會，像之前健身環剛盛行時，我立刻用比較高的價錢下單，搶當第一個拍的人，拍完我就把健身環借別人玩了。也會特別Cosplay來經營粉絲，扮成魯夫、和彌豆子都成功引起很大的討論和迴響」。

擁有超高EQ的她，無論是私下或公開平台上安希幾乎沒有傳遞負面心情過，她滿意喊：「我也覺得自己很正向！很多粉絲或同行都蠻欣賞我這一點，偶爾還是會收到不禮貌的留言，少數網友可能看到我穿著很性感，會故意問我一晚多少，其實蠻煩的，以前我都不想回，但現在逼自己有空要去回覆，我覺得如果我回應很好笑的話，說不定他們會成為我的真粉絲，過程就當在訓練自己的EQ。」

受疫情影響，安希恰巧因宅經濟起飛，手遊突然暴增，「我每個月都接到遊戲的拍攝，像這時候如果你的網路平台經營的不錯，其實工作機會就是你的了」，在工作上有著成穩表現的安希，不免讓人好奇她對戀愛的想法，安希大方表示：「現在感情空窗期，開放徵友條件，自己153公分我就想交一個身高180公分和我來個最萌身高差！希望夢想解鎖。」

(中時 )