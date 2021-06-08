八大行業全歇業，但敵不過生理需求和經濟需求，各式各樣的「人與人連結」依舊持續發生。一名飯店員工上網爆料，表示天天都接到小姐打電話來詢問「可不可以休息」，氣得他忍不住怒轟：一天不打炮會死是不是？

這名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示自己是飯店業員工，每天都想著如何保護自己、保護朋友、保護同事、保護客人⋯。還是每天會接到很多小姐打來問「可不可以休息」，原PO無奈拜託，在疫情嚴峻的現在，少一點人跟人之間的連結可以嗎？最後仍忍不住飆罵：一天不打炮會死是不是……。

其他網友則紛紛回應：「不打炮=沒工作=無收入=會餓死=妳會失業=沒工作.......結論，不只她會死。」、「不是一天不打砲會不會死的問題，是她有砲打才有收入，她也是在討生活」、「一天不打炮不會死!!問題已經十四天了」、「板主阿!!一天不打砲其實還行!!但是你看看>>都一個月了!!下個月>>還要在繼續呢!!!」。

還有網友中肯表示：「如果妳開始放無確定期限的無薪假，妳也會常常打電話問公司能不能上班～」、「飯店不就是給人連結嗎？沒人入住休息。飯店倒你也沒頭路呀！但要保護好自己倒是真的啦！」。

(中時新聞網)