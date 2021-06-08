因著全國三級警戒延長至6月28日，Global Mall及MITSUI OUTLET PARK也因應疫情警戒期間，均延長了縮短營業時間的政策，同時實聯制也持續進行，直到疫情趨緩；Global Mall表示為了響應政府防疫政策，館內所有防疫措施皆延長至28日，包括原已調整的營業時間持續維持為早上11點半到晚上8點、入館實聯制、餐飲暫停內用提供外帶外送、休閒娛樂措施持續暫停營業等。

Global Mall「環球Online」線上購物推7折起優惠、滿999元還可立即折百，近期還將推出蔬果箱。（Global Mall提供）

而Global Mall原本5月下旬起持續實施近2周的自主暫停零售區域、調整營業範圍，僅提供民生必需服務（餐飲外帶外送、超市）為主，考量到消費者日常需求，近期將陸續恢復提供零售區域服務，但零售區域營業時間再縮短為中午12點到晚上7點，相關資訊同步於官網與官方臉書公告。

MITSUI OUTLET PARK林口、台中港兩店則維持縮短營業時間為每日中午12點到晚上8點，兩店於各出入口處設置簡訊實聯制的QR code。（MITSUI OUTLET PARK提供）

MITSUI OUTLET PARK林口、台中港兩店則維持縮短營業時間為每日中午12點到晚上8點，所有顧客、店舖員工、外包協力廠商皆須隨時配戴口罩，各出入口持續體溫量測，同時部分出入口亦暫時封閉管制，以在館內執行人流管控。至於實聯制部分，兩店於各出入口處設置簡訊實聯制的QR code，顧客進入館內皆須掃描填寫實聯制資料，而餐飲包含餐廳、美食街維持僅提供外帶或外送，禁止內用。

MITSUI OUTLET PARK林口店的威秀影城、PLUS SEGA目前先因疫情暫停營業，免費接駁車也暫停行駛。台中港店的ASOBI Square、摩天輪、SNOW TOWN及快樂園等娛樂設施同樣暫停營業，免費接駁車縮減班次。（MITSUI OUTLET PARK提供）

另外林口店的威秀影城、PLUS SEGA目前先因疫情暫停營業，免費接駁車也暫停行駛。台中港店的ASOBI Square、摩天輪、SNOW TOWN及快樂園等娛樂設施同樣暫停營業，免費接駁車縮減班次。

(中時 )