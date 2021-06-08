指揮中心公布國內今天新增219名病例，年齡介於未滿5歲到100多歲，個案最多仍落在新北市123例，其次為台北市54例，苗栗縣為16例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，連續兩天確診數都在2百出頭，相對較低，且篩檢陽性率也持平或往下，是比較好的現象。但台大學者表示，這幾天的確診數下降，是民眾「乖了兩周」的成績單，但最近防疫已顯疲態，人流開始變多，有沒有下降要看下周才準，他更直言，三級警戒恐怕要七月中才有望下降，且是需要民眾高度維持現況才有機會。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增219例COVID-19確定病例，均為本土個案，確診個案中新增22例死亡。而這波本土疫情自5月11日以來，快速累積1萬194人確診，296人死亡，致死率達2.8％，比全球平均2.16％高。

台灣大學公衛系教授陳秀熙。(本報資料照)

台大公衛學院教授陳秀熙表示，要先破除本土致死率高第一個迷思是，不能直接和目前的全球率來比，因國外已進入第三波，他們的長者在第一波攻擊時已經多數死亡，也就是說確診者年輕化，尤其國外已經開始疫苗覆蓋率慢慢提高，所以拉低平均致死率，台灣可說現在才真正面臨第一波，所以高齡、慢性病多的長者會先死亡，且未來7天仍會持續增加。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，連續兩天確診數都在2百出頭，相對較低，且篩檢陽性率也持平或往下，是比較好的現象。但也強調，毫無放鬆的本錢，是兩天的數字而已。

對此，陳秀熙表示，這周的確診數下降，與兩周前防疫緊縮有關，是民眾「乖了兩周」的成績，但從近日人流變多來看，防疫已顯疲乏，未來兩周的數字，就可以知道這兩周有沒有做好，他認為，民眾必須持續維持低度人與人的接觸，就像先前管理非常嚴格，很乖，七月中才有望降到二級警戒。

陳秀熙強調，想要回到過去零星個案，已經不可能，台灣民眾在三級警戒下可以維持這樣的數字，跟國際面臨第一波疫情時，已經表現很好，是民眾謹守防疫生活的成果。

他認為，目前本土大波流行可說已經過去，但未來小波群聚會不斷再起，包含長照機構、醫院感染、家戶內感染，都會不斷發生，最重要的不是讓確診數下降，而是不要讓隱形感染者攻擊到一名超級傳播者，尤其長照機構裡的慢性病長者，只要守住高風險區域，並維持低度人與人的接觸才能守住。

(中時 )