5歲就出道的童星劉楚恬，因飾演《羋月傳》的小羋月爆紅，美貌更紅到國外，被譽為「全球最年輕美女」，小小年紀就年收百萬，更因為外型酷似混血兒，讓大家都要她千萬不要整容，現11歲的她越大越美，未來備受期待。

越大越有女神氣質的劉楚恬，五官變得更精緻，一雙水汪汪無辜大眼和吹彈可破的肌膚，完全已是小美女，令人相當期待她之後的發展，而她純天然的美貌，也讓網友紛紛喊：「長大後拜託別整形，這樣最好看」。

劉楚恬已長大成小美女。(圖／翻攝自微博)

劉楚恬還擁有一雙長腿。(圖／翻攝自微博)

劉楚恬2歲就贏得年度明星寶貝的冠軍，第一部影視作品是《爺們兒》，可愛又演技佳，讓她受到矚目，之後還參演了《秦時明月》和《小爸媽》等劇，還拍了不少廣告，小小的年紀就可以年收入百萬。

而讓劉楚恬真正爆紅的是她5歲拍攝的《羋月傳》，飾演童年版的孫儷，自然生動的演技，讓她成為不少網友心目中的國民小女神，宛如混血兒般的美貌，讓她更紅到國外，被譽為「世界上年紀最小的美女」，但她其實是道地的福建泉州人。

不過雖然因為小羋月一角紅遍全網，但媽媽仍讓她以課業為主，除了學校的進度，每周也有固定上英文課，直到9歲時，才又在《知否？知否？應是綠肥紅瘦》飾演小趙麗穎，長大不少的她，除了身高變化外，其他沒有太大差別。

(中時新聞網)