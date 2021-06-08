雙證到手！中華醫事科技大學新南向國際產學合作專班越南及印尼籍學生81人通過教育部華語文能力測驗，取得聽讀能力流利等級證書，另有10人取得勞動部丙級技術士證照；來自印尼，就讀數位設計與資訊管理系的班尼、威威、斯里、努魯、優沙、伊而凡等6人，不僅通過華語文能力測驗2級，同時取得物聯網智慧應用與技術士丙級證照，雙喜臨門。

今年新南向國際產學合作專班學生在華語文能力檢測和勞動部證照考表現出色，校長曾信超今天偕同國際暨兩岸事務處處長卓達雄，頒發獎學金鼓勵通過華語文能力測驗丙級技術士證照的學生，同時贈送粽子和香蕉等水果給離鄉背井的遠地遊子，讓他們品嘗台灣人過端午的節慶食物。

教育部和勞動部日前公布110年度華語文能力檢測和丙級技術士證照考試，中華醫大新南向國際產學專班來自越南和印尼的外籍學生，共有81人通過華語文能力檢測二級（聽說讀寫達到留學生標準），來自越南就讀化妝品應用與管理系的盧耀茵，通過華語文能力檢測四級（聽說讀寫流利），表現出色。

除了華語文能力檢測有81人通過二級，勞動部舉辦技術士證照考試，也有10人通過物聯網智慧應用與技術士丙級考試，拿到勞動部認證的丙級技術士證照。

這次華語文能力檢測和丙級技術士證照考試中，印尼籍、就讀數位設計與資訊管理系的班尼、威威、斯里、努魯、優沙、伊而凡等6人，同時通過華語文能力測驗2級和丙級技術士證照。

(中時 )