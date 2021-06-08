台中市七期聯聚中雍大廈點燈「stay home台中加油！」鼓舞人心。（盧金足攝）

防疫總動員，宅在家時間延長，繼7期位於市政北七路的中雍大廈點燈「stay home台中加油！」位在秋紅谷生態公園的聯聚瑞和大廈也接力點燈「台中平安」，市長盧秀燕8日表示，感謝大樓點燈為市民加油，防疫保平安、保健康，大家要為愛忍耐，端午節假期避免返鄉，保護台中故鄉。

中央流行疫情指揮中心延長全國3級警戒，要求民眾少外出，盡量待在家中，一向人車眾多7期政經重鎮及百貨商圈人潮銳減。

台中樓高39層，中台灣第一高的商辦大樓聯聚中雍大廈，為鼓勵民心採用LED省電燈具的燈光造型，打出「stay home 台中加油！台中平安！」鼓勵文字，讓很多行經人車看到感動不已。

這棟商辦大樓的企業主很多都是全球產業龍頭，對建商提出燈光加油計畫，管委會馬上贊同力挺，經設計燈光巧思，入夜後從晚上7時到12時點燈，為全民在艱困的疫情中加油打氣。

副市長令狐榮達在臉書發文大樓點燈「stay home 台中加油！台中平安！」希望大家平安吉祥度過疫情，很多網友留言「全民齊心努力抗疫！祈禱早日消滅病毒！台灣加油」

聯聚瑞和大廈也以「台中平安」放閃，在秋紅谷美景相輝映，點亮為防疫的不安心情，目前台中已有2棟大樓點燈「台中加油！」市府拍攝《為愛防疫 守護台中》短片，也以大樓暖心點燈，鼓勵全台正在抗疫的民眾團結一致，端午節將至，盧秀燕呼籲防疫保平安、保健康，大家要為愛忍耐，這段時間避免返鄉，保護台中故鄉。

各級學校停課，很多企業也採分流上班，何時能讓疫情退燒？民眾盼望台灣早日脫離疫情壓力，恢復正常生活，2棟大樓打出「台中加油！」也表達民眾的心聲。

(中時 )