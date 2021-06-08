阿富汗官員週一表示，在美國與北約部隊開始撤出以來，塔利班組織的叛亂愈演愈烈，已佔領了兩處地區。在北部的法里亞布省(Faryab)，政府軍已壓制不住塔利班的攻勢，只能放棄當地重鎮卡薩爾(Qaysar)。

戰爭很無聊(War is boring)報導，阿富汗安全部隊經過數天的激烈戰鬥，週六還發生一起攻擊警察局的的汽車炸彈襲擊，導致數名警察死亡，損傷過大的安全部隊逃到附近村莊的高地防禦。

該省一位不願透露姓名的人士說，這幾天的戰鬥很不樂觀，恐怕每天都有約有 100 名士兵的被殺、受傷或被俘。

除了卡薩爾即將失陷以外，另一名官員周一表示，塔利班於週日晚上控制了古爾省(Ghor)西部的沙赫拉克地區(Shahrak)。

古爾省省長阿卜杜勒·扎希爾·法札達(r Abdul Zahir Faizada)在接受廣播公司採訪時說，為了避免平民傷亡，政府軍已戰術性地從地區中心撤退。

法札達補充說，星期日的戰鬥，造成 7 名安全部隊死亡，另有 3 人受傷。

自5月1日，美國和其他北約軍隊陸續撤出阿富汗以來，至少有9個區落入塔利班手中。阿富汗有34個省和388個區。區是二級行政單位，比省低一級。

(中時新聞網)