對范雲3+11 造成台灣目前慘況，中央疫情指揮中心亦無開會紀錄，導致至今無檢討、無究責，館長陳之漢在臉書舉行民調，若網友可以接受的請按「愛心」，無法接受請按「憤怒」，截止時間到今（8）日晚10時，而至今晚9時許，結果超級意外，有4.1萬人參與，4.1萬人都按憤怒，換言之，對於范雲3+11無檢討、無究責一事，百分之百的民眾無法接受！

民進黨立委范雲日前開協調會將國籍機組員的防疫措施，改為「3+11」，被外界認為是這波疫情爆發的破口，疾管署回覆稱「3+11未做成會議紀錄」。

民眾黨立委高虹安近日指出，其實早在5月7日，民眾黨團就已第一次行文，要求衛福部提供3+11拍板決策的會議紀錄。再到31日，收到衛福部疾管署對於黨團協商承諾事項答覆說明：「未作成會議紀錄」。讓高虹安痛批，「這麼重大的防疫政策放寬，公家機關開會決定行政措施變更，竟然可以沒有會議紀錄！太誇張！到底是要保護誰、掩蓋什麼事實？」。

立法院於5月31日召開臨時會議，范雲現身接受媒體聯訪時表示，衛福部長陳時中表達過沒有任何立委施壓或關說，一切尊重指揮中心，防疫優先，這段時間都沒有跟陳時中聯絡。另被問及「為何這段時間都沒有更新臉書」時，范雲直言，這段期間大家以防疫優先，一切都已指揮中心說明為主，「我想這段時間壓力很大的人很多，那我的部分並不重要」。

對范雲3+11 造成台灣目前慘況，中央疫情指揮中心亦無開會紀錄，導致至今無檢討、無究責，館長陳之漢昨日在臉書舉行民調，若網友可以接受的請按「愛心」，無法接受請按「憤怒」，截止時間到今晚10時，至今晚9時許，結果超級意外，有4.1萬人參與，4.1萬人都按憤怒，換言之，對於范雲3+11無檢討、無究責一事，百分之百的民眾無法接受！

(旺報 )