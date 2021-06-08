大陸電商龍頭阿里巴巴旗下的阿里雲8日宣布，未來三年將會投資10億美元，透過「數位亞洲加速計劃」（Project Asia Forward）於亞太區培訓上百萬數碼科技人才，希望幫助10萬名開發者，並協助10萬間科技初創企業發展，助力各行各業實現數碼轉型。

香港信報報導，阿里雲表示，將於2021年年底前，在菲律賓開設首個數據中心，透過ECS（彈性計算）、數據庫、全球網路解決方案、CDN（內容分發網絡）和存儲服務等產品及服務，持續支持當地企業數位轉型。

阿里雲又宣布，在印尼的第三個數據中心正式開啟服務，為當地提供更多元化的雲端產品和服務，包括數據庫、安全、網路、機械學習及數據分析服務等。目前，阿里雲已在全球24個地區設有共75個可用區。

阿里雲智能總裁張建鋒表示，創新科技對疫後經濟復甦至為關鍵，當前亦極需大量精通數位應用的人才，多個新興垂直領域，包括電商、物流平台、線上娛樂等，對雲原生技術需求旺盛，因此投資建設創新和數據中心，以及培育技術人才，是兩大策略重點。

(工商 )