為了解決目前供應鏈短缺問題，拜登政府打算宣布解決方案，除了建立供應鏈專案小組，並成立貿易行動小組，解決不公平貿易、強制技轉等問題，受惠的產業預料包括半導體、房地產以及交通運輸等，市場關注美國4月貿易帳、JOLT職位空缺，10年期美債殖利率一度大幅回落至1.528 %，美股3大期指盤前均漲。美股周二(8日)開盤上漲15.6點、以34,645.84點開出，隨後翻黑，費半指數漲近1%。

截至台灣時間8日晚間9點35分，道瓊指數下跌24.68點或0.071%、暫報34,605.56點；標普500指數上漲4.75點或0.11%、暫報4,231.27點；那斯達克指數上漲71.79點或0.52%、暫報13,953.51點；費城半導體指數上漲27.40點或0.86%、暫報3,219.05點。

5大科技巨頭股價漲跌互見，電動車大廠特斯拉股價上漲2%、暫報617.23美元。台積電ADR股價下跌美元或1.85%、暫報116.03美元；聯電ADR股價下跌1.05%、暫報9.46美元。

多家外媒引述內部消息人士指出，特斯拉 5 月在陸淨訂單量僅 9,800 輛，與 4 月的超過 1.8萬輛相比幾乎腰斬，但根據大陸乘用車聯合會最新報告指出，特斯拉5月在陸批發銷量33,463輛，較4月25,845輛仍有成長，零售銷量21,936輛、較4月成長近1倍，出口則是來到11,527輛，較4月14,714量略微下滑。

科技巨頭蘋果與臉書從今年初因蘋果最新隱私規定，一路戰到現在，臉書執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg)周一宣布，截至2023 年之前，都不會對在平台發布作品或是進行活動的創作者收取費用，有暗諷蘋果向APP開發商收取30%費用的味道，並指蘋果在App Store有壟斷行為。蘋果執行長庫克 (Tim Cook)也回應，臉書依然可以收集跟追蹤用戶資料，只是要先經過用戶同意而已。

(中時新聞網)