景文科技大學取消返校畢業典禮，於6月6日將109學年度畢業典禮，改採預錄影片線上播出方式辦理。（景文科大提供）

景文科技大學取消返校畢業典禮，於6月6日將109學年度畢業典禮，改採預錄影片線上播出方式辦理。（景文科大提供）

景文科技大學取消返校畢業典禮，於6月6日將109學年度畢業典禮，改採預錄影片線上播出方式辦理。（景文科大提供）

景文科技大學取消返校畢業典禮，於6月6日將109學年度畢業典禮，改採預錄影片線上播出方式辦理。（景文科大提供）

因受COVID-19疫情的影響，國內疫情業升級至警戒第三級，需有嚴謹的防疫措施，景文科技大學取消返校畢業典禮，於6月6日將109學年度畢業典禮，改採預錄影片線上播出方式辦理。

全程近2小時的內容有董事長、校長及各系所師長勉勵祝福，有教務長向校長推薦本屆畢業生，有1位旅遊系曾佳筠畢業生代表全體畢業同學接受校長頒發畢業證書、正冠與撥穗，有虛擬頒獎，有預錄畢業生代表致謝詞與畢聯會自製的回憶影片等，為109學年度應屆畢業生留下一個具有難以忘懷的校園生活里程碑。

線上典禮開始，由串場主持人介紹今年主題「昂揚啟程」四個字拉開序幕；董事長劉顯達博士先以「終身學習與明辨是非」鼓勵畢業生，將來在社會上踫到任何疑惑，別忘了時時學習、追根究柢，誠實面對、排除萬難；洪久賢校長在致詞時，首先嘉勉應屆畢業同學，經過景文科大四年的洗禮，熱情地投入學習與努力付出，在師長的諄諄教誨，以及家長與家人的支持下，順利完成學業，而於學習歷程中，在各領域國內外專業競賽大放異彩的表現，尤其參賽同學的勤奮練習，不論在團體或個人賽，積極展現特色、發揮創意，力拼榮譽的傑出優異表現，證明景文的學生各個身懷技能，且吃苦耐勞，集榮譽心及責任心於一身；接著以「處事有度、急事求穩、難事轉念、人事多悟、精進創新」與同學們共勉，並叮嚀畢業生常回母校敘舊、分享與建言。

2021一場疫情，使得畢業典禮改以線上舉行，然而依舊祝福滿滿；全程近2小時的線上預錄影片播出，從影片的蒐集，攝影棚的拍攝、場控、燈光、音效及後製的美編、剪輯，隔著網路屏幕卻不擋熱情，讓景文人的心更加緊緊相依，師長的期許與校園點點滴滴的溫暖回憶，期待給109學年度的畢業生一個難忘的畢業典禮。

(中時 )