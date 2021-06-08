北市內湖區某電視台攝影棚攝影師7日被人發現陳屍在廁所馬桶，家屬一度以為是酗酒緣故，不過，檢警採檢後送驗，今傍晚結果出爐，該攝影師新冠肺炎篩檢呈現陽性，當初協助相驗的員警，已經急赴醫院快篩，而電視台的同事，現已自主健康管理。

7日上午，電視台的清潔工發現48歲攝影師，在廁所隔間內猝死，警方到場相驗，見死者褲子脫到一半，排除無外力介入，原打算請衛生所的醫師開立死亡證明書，不過警方通知衛生所、1922，兩方互踢皮球，沒有醫師願意到場，後經協調，改由法醫進行採檢，今天傍晚採檢結果出爐，新冠肺炎確診。

家屬告訴檢警，死者前1周均居家辦公，第1天上班就陳屍廁所，辦公室同事則自行展開疫調，了解曾密切接觸的同仁，通知自主健康管理；到場處理的員警，包括派出所3名員警、偵查隊鑑識人員1名，均有穿戴全套防疫裝備，返所後都有使用消毒門全面清消，現已前往醫院進行快篩。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

(中時新聞網)