法國總統馬克宏向民眾握手，結果綠衣男子甩他一巴掌，現場立場亂成一團。(圖/YOUTUBE)

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在視察法國東南部時，原本想要與民眾握手，卻運氣不好遇到一個反對者，這人甩了他一巴掌，並大喊「打倒馬克宏！」安全人員立即把他制伏，也迅即把馬克宏帶離現場。

BBC報導，馬克宏是前往東南部的德隆省瓦朗斯區(Valence of Drôme)坦萊爾米塔日小鎮(Tain-l'Hermitage )，他戴著口罩，原本想與攀在隔離柵的民眾近距離致意，並且伸手想與民眾握手，沒想到他握手的對象，一名穿著綠T恤的男子是自己的反對者，馬克宏搭著綠衣男子的左手，而男子右手就朝馬克宏揮出一巴掌，整個過程影片很快在社交媒體上流傳。

Emmanuel Macron GIFLÉ lors d’un déplacement dans la Drôme

President Macron slapped in the face during walk about. 🤣🤣🤣🤣 Bravo. 👏 pic.twitter.com/hqIf75ay3M — Firefly2526 (@RedDwarf131) June 8, 2021

據法國媒體報導，事件發生時，這人與他的同伴還高喊「打倒馬克宏」，事後兩名男子已被捕。

法國政界不分朝野，都迅速譴責這一事件，斥責群眾打人是絕對錯誤的。

法國總理讓·卡斯特克斯(Jean Castex)在國民議會裡就說，「雖然民主可以有不同意見，以及相互辯論的權力，但無論如何，它絕不能意味著肢體暴力、言語攻擊、人身攻擊等非理性舉動。」

政治立場上屬極左派的反對黨人物讓-呂克·梅蘭雄(Jean-Luc Mélenchon)也在事件發生後，立即在推特上表示「聲援總統」。

馬克宏的反對者可能是反對他的宵禁令，認為太影響生計。不過法國在關閉7個月後，已經逐步解禁與開放，包括酒吧、餐館已經可以重新向室內顧客開放。法國的夜間宵禁時間，也在周三起從晚上9點必須打烊，延後到晚上11點。

(中時新聞網)