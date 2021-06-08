全國三級警戒延長至6月28日，這波本土疫情大爆發，指揮中心忙翻。民進黨立委鄭運鵬今（8）日在立法院議場拍到衛福部長陳時中的打盹照，並有感而發在臉書發文，照片曝光後網友反應兩極。鄭運鵬臉書上，不少網友心疼喊「部長辛苦了」；不過PTT鄉民則嗆「又來了」、「這也能宣傳？」，網友對於陳時中的反應，顯然已經與去年疫情剛開始時大不相同。

鄭運鵬在臉書PO照表示，上午他在立法院議場特別預算質詢休息時間，拍到陳時中在打盹休息，鄭運鵬說，這三年來在立法院，不管是院會還是委員會的休息時間，即使是去年美豬大戰，也沒看過陳時中顯露疲態。

鄭運鵬說「3+11」和「14+0」都是一樣無效的防疫對策，台灣疫情控制，不只政府政策要對，還要每個人都乖乖遵守，不然喊得再嚴格的政策都沒有用，他呼籲藍、白支持者也不用再戰，並強調不管是指揮中心還是地方政府的防疫規定，大家都乖乖遵守就對了。

鄭運鵬臉書貼文一出，不少網友心疼陳時中，紛紛在底下留言「阿中部長，真的辛苦了」、「他真的很用心了」、「希望疫情早日落幕，讓他能好好休息」、「下午看陳部長又比早上顯得更累了」、「好心疼啊」。

不過照片曝光後被轉發到《PTT》，網友反應幾乎一面倒，甚至罵聲不斷，不少人嗆聲「又來了」、「累了就下去吧」、「事情是他在做的嗎？」、「灶神造起來！」、「說謊動腦比較累？」、「這也能宣傳蠻厲害的」、「要不要翻一下，以前睡覺的是怎麼被罵的？」。

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(中時新聞網)