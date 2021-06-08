台南市警方呼籲駕駛切勿疲勞駕駛。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

據統計，台南市110年至6月5日止，A1車禍案件肇因中，未注意車前狀況9件、患病或疲勞駕車致失控5件，疲勞駕駛致造成嚴重交通事故件數有節節增加趨勢，台南市警方呼籲駕駛人「疲」不上路。

台南市交警大隊表示，疲勞駕駛一直是交通事故肇事主因前幾名，由於人為肇事原因很容易依據駕駛行為做判定，使大家忽略疲勞駕駛的嚴重性。警方也提醒民眾，端午連假將至，今年適逢疫情三級警戒、市府除了停辦端午龍舟比賽等大型活動，也呼籲民眾應避免不必要移動，減少染疫風險。

由於台南市轄區熱門遊樂區、觀景點、夜市、宗教廟宇均已封閉，預估車流量會比往年同期少，惟傳統市場及各大民生賣場周邊預估仍有可能出現採買民生物資的車潮，警察局為確保轄區各道路交通順暢，仍規畫交通崗警力，維持市場、民生賣場與轄內各主要道路交通順暢。

此外，警察局也利用路口監視器及市府裝設群聚偵測警示系統，即時監控易發生群聚地點及重要路口人、車流，另也針對大型傳統市場派員到現場管制及勸導，並宣導民眾避免群聚。

警察局也將與高公局南控中心、公路總局及交通局交控中心等各友軍單位通力合作，針對轄內重要聯外幹道，建立路況通報網，加強警廣路況推播並視狀況隨時支援交通快暢警力。另強化路況排除能力，儘速排除交通事故及違規停車以保持道路暢通。

(中時 )