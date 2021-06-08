國產疫苗進入二期臨床試驗的解盲階段，聯亞生技今天先是完成3000多名核心受試者的血液樣本採集，準備送去第三方公正單位進行抗體反應、安全性等檢查，估計兩周後就會有結果，另一方面聯亞生技也證實，首批將交付政府的28萬劑疫苗已生產完成，今天已移至桃園龜山物流中心進行外倉保存，解盲、量產同步進行。

聯亞生技表示，由於新竹生產基地的內倉空間不足，因此今天先將首批產出的28萬劑疫苗移至桃園龜山物流中心的外倉保存，今年3、4月間與政府洽談採購合約時已明訂疫苗存放倉庫，該倉庫日前也已通過食藥署審核作為新冠疫苗存放使用。

聯亞生技指出，量產出的疫苗可保存6個月，只要通過政府的緊急使用授權，以及食藥署的相關檢驗後，就能立即交貨，後續簽約的500萬劑疫苗也將採分批交貨，會視政府防疫所需以及產能來供應。

不過聯亞生技也說，即便已與疾管署完成疫苗簽約，但還是要看是否能夠通過EUA，若最後解盲不成功，首批28萬劑的疫苗就得銷毀。

(中時 )