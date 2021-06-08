大陸地產商恒大近日傳出資金斷鏈、公司打折賣房等傳聞，外媒8日引述消息人士透露，據傳中國監管機構已指示恒大的主要債權人對恒大進行新一輪壓力測試。

外媒報導，據傳大陸國務院金融穩定與發展委員會近日要求工行等銀行評估其對恒大的風險部位，並預測假設恒大財政陷入危機，對銀行的資本及流動性會造成的打擊，目前暫不清楚官方會否有進一步行動。恒大的財務問題已引發中國高層官員關注，本次亦非監管機構首次要求銀行報告對恒大的風險部位，早前另有報導指，中國銀保監正調查恒大與盛京銀行之間的交易。

不過恒大H股股價8日未受上述消息影響，收升2.2％報12.04港元，成交額達3.96億港元。

另，恒大發聲明澄清，指出公司在信用債市場一直信譽良好，成立25年來從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還的情況。2020年至今，公司以自有資金累計歸還境內公司債人民幣（下同）303億元、境外公司債553億元，並將於近日以自有資金歸還6月28日到期的94億元境外公司債，完成此筆公司債還款後，到2022年3月前，再無其他需歸還的境內外公司債。強調公司生產經營一切正常，現金流穩健。

(工商 )