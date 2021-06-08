因著疫情的影響下，民眾都紛紛轉變了「自煮生活」模式，如何購買食材、哪裡可以訂購生鮮等資訊都成為了大家的熱門話題之一，雖然網購平台可以解決了不少問題，但不少消費者及長輩們仍習慣到菜市場採購食材，而且更有不少如新鮮海鮮等無法在網購購入，但其實在如今科技的年代，利用網路也能解決以上所說的事情。

台北市市場即時影像監視器 買菜前先看人潮

現在可在臺北市市場處網站看到木新市場外攤、永春市場外攤（俗稱虎林市場）、武昌市場、南京公寓市場、富民路、華榮市場、福德街（俗稱福德市場）、濱江市場外攤及臨沂街75巷等地方的即時影像。（翻攝臺北市市場處）

雖然本周末就即將實施依身分證字號尾數分流到公有市場、攤販集中場、超市及大賣場的採買措施，但台北市政府早就先在木新市場外攤、永春市場外攤（俗稱虎林市場）、武昌市場、南京公寓市場、富民路、華榮市場、福德街（俗稱福德市場）、濱江市場外攤及臨沂街75巷等地方，架起了市場即時影像監視器，讓民眾去市場採購時，能先觀察人潮狀況，避免過多人潮聚集，也能看到攤販狀況，以免攤販無營業而撲空。

台灣景點人潮監視器 先望梅止渴又能預測人潮

台灣景點人潮監視器集結了台灣多個景點的人潮監視器。（翻攝台灣景點人潮監視器）

台灣景點人潮監視器就集結了台灣多個景點的人潮監視器，從北、中、南部，到外島澎湖、小琉球等景點都能看到實時狀況，而且也能連結到台北市市場即時影像監視器，一網即能看到多個台灣地點的風景與人潮，現在不能出門就先望梅止渴，到了可外遊時也能先看人潮再出發，是避免人擠人的好工具。

臉書、LINE就是你的鄰里好幫手

現在在臉書上可試著搜尋「（地方名）市場 外送」，即有機會找到家中附近的菜市場攤販外送服務。（翻攝臉書）

像平常難以在補貨時間到超市買菜的上班族們，就能利用臉書或LINE社團去購買食材。（翻攝臉書）

相信不少民眾都有臉書的帳號，而最近因著疫情下，不少地區的臉書社團其實都開始有不同菜市場攤販、未能營業的餐飲業者等，在社團上販售生鮮、食物外帶，甚至提供外送服務，在臉書上可試著搜尋「（地方名）市場 外送」，就有機會找到如中和、信義、大安等附近的攤販外送服務，更有菜市場攤販開始組成LINE群組，每天會回報菜價，消費者就能直接下單等待外送，也未嘗不是疫情中的另類買菜辦法。

(中時 )