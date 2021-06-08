日本政府捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，網傳日本外相茂木指稱台灣政府告訴他7月就有國產疫苗，只需少量應急。駐日代表謝長廷今天提出澄清，並表示日本透過COVAX的援外疫苗，駐日代表處有持續關注和爭取，「但目前必須保持低調，以防阻力」。

針對台灣網路流傳日本外相茂木敏充的發言影片，謝長廷表示，他有兩點呼籲和一點澄清，他呼籲，日本疫苗援外COVAX，駐日代表處有持續關注和爭取，請大家安心，但目前必須保持低調，以防阻力。

此外，對於日本疫苗，他說，大家熱心議論，相信是出於焦慮和關心，但希望不要扭曲日方的談話內容，增加不必要誤會，不利後續互動。

在澄清方面，謝長廷表示，日本茂木外相的發言是在6月3日針對國會議員白真勳質詢的回答。白質詢的重點有兩個：大臣說要檢討提供疫苗給台灣，檢討的情形如何？什麼時候提供給台灣？報導說是6月中旬。是嗎？

茂木外相回答重點則是：10年前台灣曾在東日本大震災支援日本，有緊急困難時必須互相協助；據其認知，台灣在7月以後生產疫苗體制會某個程度到位，目前確實有緊急需要。

謝長廷指出，台灣懂日文的人很多，可以仔細看看原文，就知道問答重點在說6月中會不會提供給台灣，完全沒有提到台灣只要求124萬劑或7月後要打國產疫苗的文字。

他說，事實上，我們5月底想要求或已提出的要求遠超過該數，但日本並無那麼多現貨，如果一定要300萬、500萬，或要求湊個整數給我們，恐怕日本都必須重新生產製造，並納入COVAX計劃分配，屆時，越南、泰國、緬甸等很多國家應該都在名單內，時間必然拖的更久。

謝長廷指出，為恐夜長夢多，所以5月底當時決定依現貨數量，採取「有多少、就要多少；拿多少，就算多少」的策略，「這是我在第一線所做的判斷和決定。也因此，6月4日送台灣的疫苗數量才有零數。

至於茂木如何認知台灣在7月之後，疫苗生產體制會某個程度到位？他說，從文字倒看不出來，可能由駐台日本機構提供資訊、台灣人或在台日本友人提供、其祕書查最近的新聞得知等等都有可能，「硬說是誰告訴他的，也是難以證明的揣測」。

(中時 )