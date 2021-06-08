新北市汐止區忠孝東路上，4日凌晨發生一起「群聚」砍人事件，21歲陳姓男子，為了幫女友出頭，找來10名惡煞攻擊17歲林姓男子，砍斷林男手掌，被緊急送醫接受手術治療，警方依重傷害、聚眾鬥毆罪送辦，士林地檢署檢察官認為，其中5名嫌犯涉犯重罪且有滅證、反覆實施之虞向法院聲請羈押。

檢警共逮捕16名逞凶嫌犯，其中有9名未成年少年送士林地院少年法庭，7名成年人中5人遭聲押，另外2人檢察官諭令1萬元交保。

警方調查，主嫌陳姓男子得知17歲少女與前男友有糾紛，主動要幫少女討回公道，4日凌晨4時許，糾眾到前男友常逗留的汐止超商堵人，到場並未發現事主，僅見林姓少年在超商門口抽菸。

陳嫌等人上前詢問林姓少年事主行蹤，林冷回「那是他們的事，不關我的事。」陳嫌不滿，竟抄起西瓜刀逕向林姓少年砍殺，林姓少年舉起右手格檔，手掌齊腕斷落，林姓少年奔逃出超商，仍遭眾人持續追打，最後不支在路口倒地，眾嫌才一哄而散。警、消接獲報案，急將傷者和斷掌送往內湖三總急救，手術後已接回右手掌，目前在加護病房觀察。

汐止警分局獲報，立即出動數10名警力追捕行兇惡煞，案發6小時後就拘捕陳姓等2名主嫌及共犯共計16名犯嫌，除依重傷害、聚眾鬥毆罪法辦外，因違反防疫三級警戒室外不得10人以上群聚規定，另函報衛生局依傳染病防治法從重裁罰。

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(中時 )