高端疫苗背負國產疫苗開發任務，近期卻捲入政治紛爭，股價連吞6根跌停，8日開盤打開跌停，以190.5元、下跌17元開出，跌幅8.19%，在大單敲進下，第1盤就有6,232張成交量，第2盤更是直拉漲停，股價直接衝上228元，8日成交張數來到8,645張。據公開交易資料顯示來看，凱基-松山這個據點就以買超1,485張再度上榜，同樣有大單敲進的還有兆豐-中壢的1,437張。

有媒體報導，高端最快於6月10日、最晚於6月15日解盲國產疫苗二期臨床數據，高端8日發布重訊，預期近期內完成資料彙整，並召開IDMC獨立資料監視委員會，以進行期間分析解盲作業，後續研發進度本公司將依規定進行公告，並未說明確切時間點。

日前政府宣布與高端疫苗簽約下單500萬劑，但趕在二期試驗未完成的狀況下就預購，引發巨大爭議，讓高端連續6個交易日跌停，股價也從389重摔至207.5元，跌幅逾46%接近腰斬。

據公開交易資料顯示，早在7日就有本土券商據點揭露市況出現變化，凱基-市政7日買超381張居冠，以成本207.5元計算，成本近8000萬，永豐-市政也買超122張，成本逾2500萬，排名第二。

8日公開交易資料揭露，凱基-松山據點買超1,485張，兆豐-中壢買超1,437張居次，高端跌停前2個交易日買超1015張的中國信託-松江據點，8日則是買超850張，居於第三。

對此，PTT論壇有網友提問，凱基-松山據點的買單是不是就是在今年1月底的時候，連續以十幾筆487張賣單殺出陽明的「487哥」，甚至在聯發科2021年第一季開出亮眼成績，聯發科先是直攻漲停，5月3日台股大跌大跌，都可以見到凱基-松山據點的影子。網友紛紛留言表示「松山哥可以再來衝浪嗎」、「松山哥又出手了」、「開盤拉高出貨 灌到跌停」。

(中時新聞網)