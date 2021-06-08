對於行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中今（8）日在立法院為感染新冠肺炎而不幸過世者表示道歉一事。網友痛批，最可惡的是提出「3+11」的女立委吧，要道歉很難？

曾銘宗今在立院質詢時，質問陳時中願不願意為染疫的亡者道歉？陳時中原本不願意，蘇貞昌也表示這不是道歉不道歉的問題。曾銘宗堅持如不道歉就不質詢，不惜讓他的質詢時間浪費，並要求院會暫停質詢時間。

此時陳時中終於改口表示，「每一條生命都是寶貴的，我當作疫情指揮中心的指揮官，我也深感歉意，我對每一條生命，我們都覺得我們應該要盡更多的力量，希望這事情能夠不要再發生，我們會盡最大的努力」。

蘇貞昌也接著說，「不只是說指揮官，我做行政院長負全國最高行政責任，看到國民受苦，甚至有死亡，我們沒有照顧到百分之百好，我也覺得深感抱歉」、「每個生命都可貴」，「同樣深沉感到對這件事情沒有做的很好，我也深感抱歉」。

網友對此表示，最可惡的是提出「3+11」的女立委吧，要道歉很難？說個道歉會要妳的命？連陳建仁都認同「3+11」是釀成這波疫情的破口，這位女立委還是教授，臉書上就然還充斥狡辯的文章，自以為有理想的立委，真可悲！

(中時新聞網)