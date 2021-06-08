日前，高雄柯姓女子帶著寵物犬雌性馬爾濟斯到一家寵物醫院做結紮手術，可年邁的王姓獸醫師卻不察，做了胰臟切除手術，導致柯女愛犬死亡。柯女通報動保處關於王姓獸醫師醫療疏失，動保處經查屬實，依獸醫師法裁處該動物醫院停業1年。

動保處說，接獲通報後隨即派人前往動物醫院了解，釐清真相。飼主反映，她帶愛犬去動物醫院進行子宮卵巢摘除手術，回家後該動物仍未甦醒，而且傷口滲血，於是將動物帶往另一家動物醫院進行檢查，發現其肌肉傷口層縫合崩開2針、子宮卵巢仍存在、部分胰臟有切除縫合情形。

動保處因此派人至案例發生之第1家動物醫院了解情形，負責手術的獸醫師表示，飼主帶狗來是要做洗牙及結紮手術，他有開刀但找不到子宮卵巢，最後將類似卵巢組織切除及縫合。

另一家動物醫院獸醫師說，犬隻送來時昏迷不醒、子宮卵巢還在，但胰臟部分有被切除縫合情形，並可提供動物醫院的錄影畫面。

動保處葉坤松處長表示，此案判斷，第1家動物醫院獸醫師開腹找不到子宮卵巢，任意切除部分組織，在診療上明顯有重大錯誤，且未主動告知飼主手術結果，意圖欺瞞掩蓋事實，將會依據獸醫師法第26條第2款：診療上有重大錯誤及執行業務有欺騙行為致他人蒙受損害。處以停業1年行政處分。

(中時 )