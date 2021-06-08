中研院院士陳培哲近日屢對政府的防疫政策與疫苗提出建言，更自爆已辭去國產疫苗審委，並直言該委員會已不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自總統蔡英文，此言一出引起外界熱議。對此，前立委沈富雄直言，1450最好識相一點，陳培哲這樣的人不是他們能修理的，並指若1450修理陳培哲產生的反作用力，對蔡英文總統的傷害很大。

針對請辭原因，陳培哲表示，疫苗審查委員會不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自蔡英文總統。而總統府方面則回應對此並不知情，並指即使陳培哲近期發表不同見解，也都充分尊重他的發言，「對於陳院士這種說法，令人感到不解與遺憾」。

沈富雄8日在政論節目《少康戰情室》中表示，1450要識相一點，要收斂一點，「你們對陳培哲的攻擊越厲害，對民進黨和蔡英文政府，尤其是蔡英文本人的傷害就越大，陳培哲是你們修理不了的，這個人你修理他，反過來的作用力，受傷的是你跟你老闆」。

同台的前民進黨立委郭正亮也說，陳培哲是當初B型肝炎疫苗的主推手之一，他的個性很剛直，不惜得罪人，常常說一些很直的話，「我有收到他以前學生的訊息，說他協助提高學校研究水平」，有一些話大家不好意思點破，他就協助大家，學生也很感激他，大概醫界的人對他都很尊敬。

郭正亮指出，陳培哲有不同意見，他覺得這也可以討論，「這個給我的感覺就是太政治了，我看到網路上有很多1450在圍剿他，這非常不必要，甚至會引起反感」。

(中時新聞網)