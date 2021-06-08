由俄中聯手推動的月球科研站計畫，預計將在2035年前分3階段在月球建立長期科研站。據俄方主導該項計畫的俄羅斯國有航太集團公司表示，法國國家太空中心可能會參與由俄羅斯和中國規劃的國際月球科研站項目。

《衛星通訊社》引述俄羅斯國有航太集團公司網站消息指出，該公司總經理德米特裡．羅戈津與法國國家太空研究中心 (CNES) 新任負責人巴提斯塔(Philippe Batista) 以視頻連線方式進行會談，雙方討論了俄法兩國在法屬蓋亞那太空中心運營「聯盟」號火箭的合作前景，還談到了法國可能參與俄中創建國際月球科研站倡議的可能性。」

美太空總署計畫重返月球，俄中則聯手計劃在這次的競賽中以建造國際科研站來超越美國。圖為NASA製作的返月球計畫想像圖。（圖／NASA)

報導說，太空新聞專業網站spacenews.com曾引述中國航太日在南京舉行的推介會稱，中國已經與俄羅斯計畫2035年前分3個階段在月球建立俄中科研站。

據推介會介紹，第1階段計畫於2025年前完成，包括向月球發射俄羅斯「月球-25」（2021年）和「月球-27」（2025年）探測飛船、「月球-26」（2024年）軌道探測器，以及中國嫦娥6號和嫦娥7號（都在2024 年）月球探測器。未來將使用來自這些探測器獲得的資料，確定在月球南極地區建造國際月球科研站的地點。

報導說，第2階段計畫於2026年至2030年實施，它將包括發送俄羅斯登陸站「月球28號」（2027年）星際站和中國嫦娥8號（2028年）探測器到月球。這一階段將標誌著國際月球科研站建設的開始。第3階段將在2030年至2035年進行。

今年3月9日俄國家航太集團公司總經理羅戈津與中國國家航天局局長張克儉簽署了《中華人民共和國政府和俄羅斯聯邦政府關於合作建設國際月球科研站的諒解備忘錄》。俄羅斯科學院生物醫學問題研究所試驗員、國際航太項目乘組成員斯捷潘諾娃表示，斯捷潘諾娃指出，俄羅斯是創建航天器生命支持系統的世界領先者之一，特別在這些系統可靠性方面，並且擁有與其他國家聯合使用技術的豐富經驗。

斯捷潘諾娃說，諒解備忘錄並沒有確定未來月球科研站的類型，不清楚將是在軌科研站或者月球表面建科研站，也沒有說明是建一個共同使用的科研站，還是建兩個相鄰的科研站。

俄專家指出，如果是軌道站，則俄羅斯和中國已擁有必要的技術。還可以為月表上的站創建系統。如果可以利用月球上發現的水，則月球開放任務將更為簡化。

(中時新聞網)