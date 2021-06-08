美國藥廠百健（Biogen）的阿茲海默症新藥7日獲得美國食品藥物管理局（FDA）通過，這款備受爭議的藥品為近20年來FDA批准的首款失智症藥物。百健執行長稱新藥一年費用5.6萬美元「合理」，並承諾4年不漲價。

FDA放行帶動百健7日股價狂飆逾38％，8日美股早盤股價拉回，下挫1.1％，報391.44美元。

百健用來治療早期阿茲海默症的新藥原名aducanumab，未來將以Aduhelm名稱上市，這是美國17年來第一款得到FDA批准的阿茲海默症藥物，全球數百萬名阿茲海默症患者可望受惠。

儘管新藥的有效性遭受專家質疑，不過FDA要求百健再進行臨床試驗的條件下，批准該公司新藥，FDA表示將持續監督該藥品。

百健的新藥是一種抗類澱粉蛋白（anti-amyloid）藥品，臨床試驗顯示，新藥可降低早期阿茲海默症患者腦中的類澱粉蛋白。百健指出，接受高劑量藥品的受試者出現記憶力和思考能力改善，較能進行等日常活動。患者接受新藥治療78周，澱粉蛋白約降低30％。

Aduhelm一年費用5.6萬美元令人咋舌，高於部分分析師預期的1萬至2.5萬美元。百健執行長馮納特索斯（Michel Vounatsos）表示，5.6萬美元是合理價格，並承諾未來4年不會漲價。

馮納特索斯指出，新藥訂價反映產業「20年沒有創新」，並能讓百健進一步投資治療其他疾病的藥物。他強調，百健正與聯邦醫療保險（Medicare）和私人保險公司密切合作。

根據阿茲海默症協會估計，美國目前有超過600萬名阿茲海默症患者，到了2050年病患人數估計將逼近1,300萬人。

儘管百健預期新藥上市初期可能進展緩慢，不過專家預估幾年後該藥品到達高峰期，百健的年營收可望上看100億美元。

(工商 )