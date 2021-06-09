東京2019冠狀病毒疾病疫情未歇，今天傳出一名男國中生與一名女大學生感染印度變種病毒株，這是東京首度有十幾歲民眾感染印度變種病毒株，兩人皆無海外旅遊史。

日本電視台新聞網（NNN）報導，男國中生的同班同學有人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），他被匡列為接觸者並接受檢查，結果確定感染了印度變種病毒株。

男國中生就讀的學校有學生及家屬共15人確診，保健所（相當於衛生所）初步研判可能發生了印度變種病毒株群聚感染，正在進行調查。

到目前為止，東京感染印度變種病毒株的病例有33 例。

東京今天新增確診COVID-19病例369例，比上週同一天（週二）少102例，東京連續26天比上一週同一天新增病例減少，確診病例有持續減少的傾向。

從今天新增確診COVID-19病例的傳染途徑來看，家庭內感染確診有70人，居最多。其次是職場感染確診有30人。今天通報10個確診死亡病例，其中50多歲男性等4人感染到英國N501Y變種病毒株。（編輯：林憬屏）1100608

(中央社)