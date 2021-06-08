疫情升溫，造成不少家庭生離死別，但也有人因為疫情的關係，修補了親情。一名男子上網發文表示，從小與父親對話不超過10句，父親帶給他的傷害與恐懼很難忘記，但是近來疫情嚴峻，他傳賴給父親：「阿爸…林北想你啦」，之後父子短短通話47秒，卻讓他感到開心跟溫暖，也感動眾多網友，紛紛回應：「把愛說出口，永遠不嫌晚」！

這名網友在臉書社團《爆怨2公社》發表故事，故事主題是父親。他表示從小到大跟父親不親近，彼此對話從不超過10句，更永遠記得父親給過的傷害、恐懼、心理陰影及不完整的家庭。

直到長大懂事才明白父親對自己的付出，當原PO犯錯時第一個跳出來解決、有難時第一個擋面前。雖然父親不擅於表達，用錯的方法表達關心，但原PO表示，與父親之間短短47秒的通話，讓他感到開心跟溫暖，最後更說「爸！謝謝你，我愛你，你的不孝兒子二少爺長大了！會照顧好自己，你也要好好照顧自己」。

原PO並貼出他與父親的對話截圖，他表示自己在台北很好，彰化疫情嚴重，要父親把自己跟阿母照顧好，之後父子通話47秒。

不少人被這篇文章感動，紛紛回應：「我也有想爆怨阿爸的話，只是不知從何說起，羨慕你～愛要即時，不要有遺憾！」、「你很棒！整個看完眼眶泛紅」、「爸爸親像山」、「把愛說出口⋯永遠不嫌晚！你很棒」、「等疫情過去，大家要好好抱抱自己愛的親朋好友」。

(中時新聞網)