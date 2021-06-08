天王劉德華出道超過40年，始終保有帥氣外表，是演藝圈著名凍齡男神，近日他和小12歲相聲演員郭德綱同框，完全看不出年紀差一輪，讓網友都驚呼「誰能想到這兩人差12歲」。

有網友曬出郭德綱和劉德華的聚餐合照，只見兩人同樣打扮休閒，手插口袋對著鏡頭露出微笑，看起來依舊帥氣有型的劉德華，和郭德綱站一起毫無違和感，完全就像同齡朋友。

劉德華和小12歲郭德綱似同齡人。(圖／翻攝自微博)

不過網友在得知劉德華大郭德綱12歲後，都紛紛驚呼「我以為他們倆年紀差不多」、「我的媽呀，劉德華比郭老師大這麼多」、「誰能想到這兩人差12歲」，其實，郭德綱前天就在直播透露，幾天前他和劉大爺一起吃飯，這個劉大爺就是劉德華。

向來對於外貌管理很有一套的劉德華，之前曾曝光自己的晚餐菜色，雖然都是素菜，但各種顏色的食物搭配，符合一天要有的營養均衡，而他也沒有全部吃完，吃了一半就結束用餐，讓網友都驚呼「吃得好少喔，華仔是神仙吧，羨慕你可以控制飯量」。

已經吃素多年的劉德華，曾透露因為老婆和女兒的關係，才改變飲食習慣，「基本上是一連吃三頓穀類食品，原味乳酪和少量白煮雞肉」，並表示全年這樣吃，沒吃過其他食物，他也說過自己30多年沒喝過冰水、冰飲品，連一年中最熱的「三伏天」，他也可以只喝熱飲，因為熱飲有助於血液循環，不容易老。

(中時新聞網)