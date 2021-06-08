（國民黨提供）

中國國民黨力挺縣市政府防疫，鑑於苗栗縣急缺酒精等防疫物資，黨主席江啟臣今（8）日上午致電金門縣長楊鎮浯，楊縣長隨即指示全力支援，金門縣將提供144箱，共3456瓶酒精，讓苗栗用於清消防疫。

鑑於中央政府防疫不力，國民黨結合十四個執政縣市首長組成「抗疫聯盟」，日前召開執政縣市防疫會議，江主席會中指示全體執政縣市團結一心、聯合防疫。黨中央近日亦積極協助各縣市防疫工作，募集各項防疫所需醫療物資，提供給需要的執政縣市政府分配運用，強化各縣市的防疫量能。日前也由李乾龍秘書長募集大量快篩劑致送離島執政縣市運用。

連日來苗栗縣疫情升溫，徐耀昌縣長透過執政縣市平台反映缺乏酒精等防疫物資，江主席上午致電金門縣長楊鎮浯，期盼金酒公司能協助提供大量酒精給苗栗進行大規模清消。楊縣長隨即裁示相關單位全力支援，將提供144箱，共計3456瓶酒精，讓苗栗防疫。

對於楊鎮浯縣長秉持全國一命的精神，明快支援苗栗縣的防疫需求，國民黨中央表達深切謝意，也期盼所有執政縣市持續風雨同行，齊心防疫，讓疫情早日終結。

(中時新聞網)